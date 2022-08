De Lichtjesroute wordt weer opgebouwd: ‘gratis fitness’ voor de vrijwilligers

Zaterdagochtend half twaalf. Anton Engelmann sjouwt met een andere vrijwilliger zuchtend een loodzware krat met steigerbeugels vanaf de steiger, via de loopplank, naar de oever van de vijver van het Hendrik de Keyzerplein. Gratis fitness, zeggen de mannen die de traditionele Lichtjesroute opbouwen. Deze ochtend werken ze aan de Smurfenmolen. De motor wordt naar boven getakeld en even later draaien de wieken.

Engelmann helpt dit jaar voor het eerst mee. Natuurlijk kende hij de Eindhovense traditie, en toen zijn zus hem na zijn pensionering als vrachtwagenchauffeur vroeg of dit niets voor hem was, hapte hij toe. Nu is hij een van de vier met een groot rijbewijs. ,,Maar ik pak ook andere dingen aan, en ik leer graag.”

Nieuwe vrijwilligers

Ivo Baijens, voorzitter van de Lichtjesroute, is blij met de nieuwe vrijwilligers. ,,Een paar jaar was het moeilijk om mensen te vinden, maar een verhaal in de krant dat we daardoor delen van de route zouden moeten schrappen heeft geholpen, en ook hadden we stickers ‘vrijwilligers gezocht’ op onze wagens.”

Paul de Wit is op zijn 37ste al een van de veteranen. 25 jaar geleden bezocht hij een open dag van de organisatie. Daar zag hij Henk Engels, de vader van een vriendje. ,,En ik had al interesse in lampjes en andere elektronica.” Sindsdien is hij er elk jaar bij.

Quote Met attracties voor volgend jaar zijn de bouwers vorig jaar al begonnen

Dit jaar zien de drie attracties in de vijver hetzelfde uit als vorige edities, hoewel de wieken nu blauw en geel gekleurd zijn, verwijzend naar de vlag van Oekraïne. Volgens Baijens om duidelijk te maken dat het thema van vrede en vrijheid nog steeds actueel is. De Wit wil wel verklappen dat de smurfen hun kasteel volgend jaar inruilen voor een ander onderkomen. ,,We zijn er vorig jaar al aan begonnen, want het wordt wel twintig meter breed.” Dat wordt dus spannend voor de liefhebbers, al merkt De Wit op dat voor de techneuten onder de vrijwilligers de achterkant meer boeit dan wat het publiek aan de voorkant ziet.

Veel voorbereiding

Ook hij is blij en wel met de betere hulpmiddelen, waardoor het werk minder zwaar wordt. ,,Echte techneuten zijn liever lui dan moe; altijd bedenken hoe iets gemakkelijker kan. Zo moesten we vroeger met de motor van de molen de ladder opklimmen, nu hebben een takelsysteem.” Het werk in de vijver vergt veel voorbereiding. Begin juli werd begonnen met de bouw van de steigers in het water. Die moesten verankerd worden in de fundamenten op de bodem. Ook dat ziet het publiek niet - maar het moet wel gebeuren.