De liefde gevonden, biertjes getapt of zware ontgroening gehad? Gezocht: verhalen over de Bunker in Eindhoven

De betonnen kolos was lang het studentencentrum van de universiteit. Waar studentenverenigingen huisden en de mensa zijn prak serveerde. Maar vooral ook waar half Eindhoven uitging in de AOR, de Algemene Ontmoetingsruimte. Na sluitingstijd van de gewone kroegen liep het daar vol voor een goedkoop biertje en een dansje op de swingende muziek.

Voor de krant zoeken we oud-bezoekers of -medewerkers die hun verhaal vertellen over de AOR, de mensa of de studentenverenigingen. En dat hoeft niet per se doordrenkt te zijn van alcohol natuurlijk.