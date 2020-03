De luiken gaan dicht in de Eindhovense binnenstad. Steeds meer winkels sluiten en bezoekers blijven weg

EINDHOVEN - Het is normaal het kloppende hart van Eindhoven maar de binnenstad ligt aan het infuus. De horeca was al dicht en nu sluiten ook steeds meer winkels de deuren. In de dorpen blijven veel winkels juist open.

Met een noodvaart fietst een jongeman over de Eindhovense Demer. Normaal tijdens winkeltijden verboden terrein voor fietsers maar deze vrijdag zal niemand er om malen. De drukste winkelstraat van Eindhoven ligt er uitgestorven bij. Plukjes bezoekers lopen langs de winkels waarvan zo'n driekwart inmiddels dicht is. Op de Markt zijn de duiven inmiddels in de meerderheid.

Waarom nog risico nemen?

De Bijenkorf, C&A, Primark, H&M, Monki, Tommy Hilfiger, Flying Tiger, WE, Perry Sport en TK Maxx. Zomaar een greep uit het aanbod dat voorlopig dicht is. Omwille van de veiligheid van het personeel en de klanten, staat er op de deuren. En waarom zou je het risico nog nemen? De bezoekers die er zijn, komen vooral voor de drogisterijen zoals Etos en Kruidvat.

In de Hermanus Boexstraat is ook schoenenwinkel Contessa nog open. ,,Misschien is het tegen beter weten in”, verzucht eigenaar Jan Henselmans. ,,We willen het weekend nog even afwachten. Het wordt mooi weer dus misschien brengt dat mensen weer op de been. Je leeft van dag tot dag. Twee weken geleden was het ondenkbaar dat dit zou gebeuren maar wie kijkt nog gek op als Mark Rutte ons straks verplicht om drie weken dicht te gaan.”

De omzet ligt volgens Henselmans zeker 75 procent lager dan voor de crisis. ,,En de meeste kosten lopen gewoon door. De nieuwe collectie voor de zomer is net binnen en die moeten we toch afrekenen. We krijgen wel wat uitstel maar vroeg of laat komt de rekening toch. Als dit lang gaat duren zijn de gevolgen dramatisch.”

In de dorpen is nog veel open

Waar de Eindhovense binnenstad langzaam in een lockdown glijdt, zijn veel winkels in de dorpen nog wel open. Ook in Winkelcentrum Woensel zijn het vooral de grote ketens die dicht zijn. ,,Zelfstandige winkeliers denken beter iets dan niets”, zo stelt Marcel Emmen van de ondernemersvereniging.

Dat denkt ook Jean-Paul van den Tillaar, centrummanager van het Veldhovense Citycentrum. ,,Bij de winkels die dicht zijn is het vaak een besluit van het internationale hoofdkantoor. De rest maakt er maar het beste van.”

Wie gaat straks het vakantiegeld betalen?

In Bladel zijn volgens centrummanager René Veldhuizen pas drie van de negentig winkels dicht. ,,Vaak wel met aangepaste openingstijden. Mensen mijden de drukte dus dan ga je eerder naar het centrum in je dorp dan naar de Eindhovense binnenstad.” Zorgen zijn er wel bij de ondernemers, weet Veldhuizen. ,,De omzet staat onder druk en er is veel onzekerheid waar dit heen gaat. Er liggen rekeningen van leveranciers en in mei moeten ze personeel het vakantiegeld betalen.”