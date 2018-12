De magie van Lego is voelbaar tijdens de regiofinale First Lego League in Eindhoven

EINDHOVEN - Drie, twee, een, Lego! Dat was zaterdag de kreet die door Dynamo klonk. 32 teams van diverse basisscholen en middelbare scholen uit Eindhoven en omgeving streden daar in de regiofinale van de First® Lego® League (FLL). De prijs, een plek in de Benelux finale.

FLL ontstond in 1998 in Amerika. First® staat voor (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) samen met LEGO® besloten zij samen te gaan werken om kinderen te bereiken via de filosofie van spelenderwijs en betekenisvol leren. Inmiddels is de FLL uitgegroeid tot een internationale wedstrijd. In 2017/2018 doen er wereldwijd 250.000 kinderen mee verdeeld over 28.000 teams en komende uit 70 landen.

Dynamo

De FLL regiofinale voor Eindhoven e.o. werd voor de eerste keer gehouden in Dynamo. Fleur Besters, jeugdwerker bij Dynamo en aanjager van Tech Playgrounds, ,,We wilden dat de FLL meer van de stad zou worden (vorige edities waren bij de Fontys), door de FLL plaats te laten vinden in Dynamo midden in de stad zijn we toegankelijker voor alle belangstellenden. Techniek wordt toch nog steeds gezien als iets wat saai is en waar kun je beter laten zien hoe gaaf techniek is dan een plek als Dynamo. Dat deze opzet is gelukt, is vandaag wel duidelijk geworden. Naast alle deelnemers en toeschouwers zijn er veel mensen die binnenlopen om te zien wat de FLL nou precies is. We kijken terug op een geslaagde dag"

Ook de deelnemers zijn enthousiast over de nieuwe locatie. Met name de tribune boven de wedstrijdtafels is een topplek, aldus Kajen van het team Herons Into Orbit van Saltoschool De Reigerlaan. Bodil van hetzelfde team: ,,Het is gewoon leuk, wel spannend hoor onze eerste wedstrijd ging supergoed dus ik ben best trots op ons team"

Geen valse bescheidenheid

Basischool de Meent uit Waalre met het team de Meent Masters doet ook mee. Matthijs: ,,Wij als school doen al voor de zevende keer mee. Wij zijn gewoon de slimste kinderen van onze school" zegt hij zonder valse bescheidenheid. ,,Het is uitdagend om mee te doen en het is gewoon heel gezellig met elkaar"