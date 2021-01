De Missionaris wil Eindhoven op zijn grondvesten laten schudden

Ontspoord in Eindhoven: overtuigend thrillerdebuut



Een ‘lone wolf’ pleegt een aanslag op een transformatorhuisje, waarbij een vrouw zwaargewond raakt. Hij dreigt met meer aanslagen. De man noemt zichzelf ‘de Missionaris’, want hij is allesbehalve een terrorist, vindt hij zelf, hij heeft het juist goed voor met de mensen.



Zijn aanslagen zijn niets minder dan ‘reddingsacties’, om de mensen te waarschuwen voor Het Grote Gevaar, zoals hoogspanningskabels midden in woonwijken en giftreinen die dwars door de stad denderen. Zijn aanslagen zijn een daad van liefde, kortom.



Op het eerste gezicht lijken ze weinig met elkaar te maken te hebben: de ‘lone wolf, een oud-politieagent die terugkeert uit Amerika, een ex-Miss Holland, een vechtsporter uit de Marokkaanse gemeenschap, een Brabants politieteam en de AIVD. Maar naarmate het boek vordert worden hun verhaallijnen op overtuigende wijze in elkaar geschreven.



Het verhaal is fictie, maar het kan overal gebeuren, zo meldt het voorwoord. Al wordt de naam van de stad niet genoemd, hier gebeurt het onmiskenbaar allemaal in Eindhoven. Herkenningspunten genoeg: de hoogspanningskabels die dwars door een woonwijk in het noorden van ‘de stad’ lopen, de giftreinen die door de stad razen, de peperdure Mercedes 280 SEL waarin Chuck Berry nog werd rondgereden toen hij in 1983 optrad in het Philips Ontspanningscentrum (POC), of de vader van de aanslagpleger die wordt ontslagen bij Philips en triest aan zijn einde komt, een cruciaal gegeven in het boek.



Ook zijn er mensen herkenbaar uit de ‘no-nonsense werkstad waar soms wordt geschoten met automatische wapens en gesmeten met handgranaten, maar niet altijd in de juiste richting’: de uitbater van de stationsrestauratie, kunstenaar Cornelis Le Mair en de hoofdredacteur van de regionale krant (‘Dagblad van het Zuiden’).



Ook schreef de schrijver, zelf oud-journalist, zichzelf er in, met alter ego Renzo Staal. Verder is het niet zo moeilijk om ook Geert Wilders (‘Andries Wildeboer’) en Bram Moszkovicz (‘Bennie Cohen’) te herkennen.



In het verhaal zit de paniek er in Eindhoven ondertussen goed in door de aanslagen. Niet alleen de politie jaagt als een malle op de aanslagpleger, er zijn ook anderen die maar al te graag wraak nemen. Het mondt uit in een boeiende whodunnit, die de vaart van deze actuele, fris opgeschreven thriller er stevig in houdt. Enige minpuntje: de dader wordt net iets te vroeg prijsgegeven.