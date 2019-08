De mondharmonicamuziek van opa Herman van Wolferen (96) uit Eindhoven staat eindelijk op cd

‘Radio Bergeijk’ terug in de ether: ‘Alsof we terug zijn in onze oude speeltuin’

19:00 Het absurdistische radiofeuilleton ‘Radio Bergeijk’ komt na bijna 12 jaar vanaf 27 augustus terug met een nieuwe reeks. Oud-Eindhovenaar Pieter Bouwman, alias ‘ankerman’ Toon Spoorenberg, geeft in Bergeijk de broodnodige uitleg. ,,We zijn wel benieuwd hoe lang de tenen zijn in dit huidige online tijdperk, we gaan namelijk nóg verder dan voorheen.”