De moord op Muggemietje: whodunnit in dichtvorm

‘Scalperen, die schofterige smeerlap!’ ‘Lynchen, die luie lamstraal!’, ‘Kietelen, dat kokhalzende kreng!’ Welkom in De gemene moord op Muggemietje, het nieuwe kinderboek van Ted van Lieshout, waarin het weer ’s oorlog is. In een klaslokaal gaan de letters van een boek de strijd aan met de leerlingen, én met het boek. De inzet: de dader opsporen van de lafhartige moord op de mug Muggemietje. Het arme wicht werd geplet teruggevonden tussen twee kaften. ‘Wie had gedacht dat een boek vol woorden/zo’n zielig beestje zou vermoorden?’ Boeken zijn gevaarlijk, besluiten de letters, we moeten ze maar niet meer lezen.



Maar is het boek eigenlijk wel de moordenaar, of is het toch een van de kinderen? De dader zal hoe dan ook boeten en de nodige pijn lijden, als het aan de letters ligt, die bewapend met kruiskopschroevendraaiers en kartelmessen erop uittrekken om de pagina's ‘s lekker te folteren. En ondertussen moeten ze ook nog een waardige crematie voor Muggemietje regelen voor heel de muggennatie.