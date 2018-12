De Nederlandse taal leren in huiselijke sfeer op BS De Tempel in Eindhoven

Een hele andere groep kinderen dan een jaar geleden komt op woensdagochtend het lokaal binnen gehuppeld. De kinderen die vorig jaar werden opgevangen door Montessori Village hebben de taal dusdanig onder de knie dat ze voor het merendeel zijn ingestroomd in een reguliere klas. Alleen Wiktor uit Polen is er nog, maar ook hij is vooruit gegaan. Waar hij vorig jaar vol trots afscheid nam met ‘tot ziens’ (of iets wat daarop leek) kan hij nu in volledig Nederlandse zinnen vertellen dat het goed met hem gaat en dat hij het leuk vindt op school.