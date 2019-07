De Nieuwe Emmasingel in Eindhoven is de 'meest gevarieerde winkelstraat'

EINDHOVEN - De Nieuwe Emmasingel in hartje Eindhoven is géén mislukking. Dat zeggen andere ondernemers in de straat én vastgoedeigenaar SPF. Ze reageren op het vertrek van de Bruna, dat er de brui aangeeft omdat steeds minder mensen deze winkelstraat zouden weten te vinden.

Franchiseneemster Lianne Schouls van kantoorboekhandel Bruna vertelde zaterdag in deze krant waarom ze op 18 augustus definitief de deuren sluit: de winkel rendeert niet meer, mede omdat er volgens haar eigen passantenteller steeds minder winkelende mensen door de Nieuwe Emmasingel lopen. En storm liep het toch al nooit in deze door wind geplaagde straat die tien jaar terug bij het centrum werd gevoegd.

,,Ik ga niet zeggen dat haar cijfers niet kloppen", reageert Jan Verhagen, directeur van de andere boekhandel aan de overkant van de straat, Van Piere. ,,Want ik heb geen passantenteller. Ik zeg wel dat de daling die zij constateert niet overeenkomt met de ontwikkeling van het aantal mensen dat bij Van Piere binnenkomt. En daar zijn we heel tevreden over."

Herenschoenen

Ook de winkeliers Arnold Raaijmakers, Eduard van Bommel en Céline Teuns zijn uitermate positief over de ontwikkeling van de Nieuwe Emmasingel, net als SPF-beheer, eigenaar van veel vastgoed in de straat. De trouwe klanten voor herenschoenen weten de winkel van Van Bommel toch wel te vinden, stelt Van Bommel. ,,Dit is ons vierde adres in 25 jaar en eigenlijk maakt het niet uit waar we zitten. Natuurlijk is het fijn als er een passant de winkel binnenloopt, de slagroom op de taart, zeg ik maar. Ik heb juist het gevoel dat het drukker is geworden."

Arnold Raaijmakers verkoopt bij Vielgut een mix van kleding, schoenen en meubels van Piet Hein Eek. ,,We zijn 2,5 jaar geleden hierheen verhuisd vanuit de Hooghuisstraat. We kregen hier meer ruimte en verwachtten meer aansluiting bij onze doelgroep te vinden. Nu zijn we heel tevreden." De ondernemer noemt de Nieuwe Emmasingel de meest gevarieerde straat van de stad 'en misschien wel van het land'.

,,Veel verschillende winkels, horeca, een bioscoop en een museum (Philips, red.)! Waar vind je dat nog meer? En dat er niets georganiseerd wordt is echt onzin. Elke maand is er wat te doen."

Positieve tendens

SPF Beheer uit Utrecht is eigenaar van veel van de panden in de straat. Ook marketingmanager Sonja de Wild herkent zich niet in de cijfers van Schouls. ,,Wij zien juist een positieve tendens en daar werken we ook hard aan, samen met de ondernemers. En met Doppio en Scoop Store hebben we ook weer twee nieuwe huurders, dus het pand van Bruna blijft niet lang leeg staan."