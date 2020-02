De (on)zin van afschaffen betaald parkeren

Eva Line de Boer zoekt het ultieme afscheid in Pand P in Eindhoven en Speelhuis Helmond

11:00 EINDHOVEN - De Bredase theatermaakster Eva Line de Boer maakt voor Het Zuidelijk Toneel met ‘Rust Zacht Billy’ een stuk over afscheid nemen. ,,Sterven maakt het leven heel bijzonder.” Dinsdag 18 februari te zien in Pand P in Eindhoven, op 10 maart in Theater Speelhuis in Helmond.