De onwennige invasie van nieuwe studenten in Eindhoven

Geen Foodora meer in Eindhoven: maaltijdbe­zor­ger verliest strijd van Thuisbe­zorgd

19:17 EINDHOVEN - De Duitse maaltijdbezorger Delivery Hero trekt de stekker uit zijn onderdeel Foodora Nederland. Onlangs werd bekend dat Foodora Nederland in de etalage werd gezet, maar er is geen koper gevonden. In Brabant was Foodora alleen in Eindhoven actief.