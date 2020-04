De onzin van Woningsdag

Erop: de Vuelta

Komt-ie tegelijk met 11-11 in Brabant? Geeft dan de prins carnaval van het Kielegat of Oeteldonk het startschot? Of komt-ie samen met Sinterklaas uit Spanje gevaren? Geen stoomboot vol met pieten, maar met wielrenners. De Vuelta, één van de topevenementen dit jaar in Nederland, is voorlopig ergens achteraan de wielerkalender geplaatst.