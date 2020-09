De oorlog door een kinderbril: ‘Op straat lagen mijn vriendjes, ik dacht dat ze sliepen’

Onderduikers op zolder, bommen die vielen in hun eigen straat en stoeltjes van vriendjes in de klas die leeg bleven. ,,De oorlog was veel dichterbij dan veel mensen zich realiseren”, wil Ingrid van Zummeren maar zeggen. Samen met Marloes Hoogenstraaten zet de Eindhovense zich in om de verhalen uit de oorlog levend te houden bij de jeugd. Met het project Oorlog in mijn Buurt laten ze ooggetuigen van toen aan kinderen van nu vertellen hoe ze de oorlog als kind meemaakten. Verhalen die zich afspeelden in de Eindhovense buurten waar de jeugd vandaag de dag in alle vrijheid kan spelen. ,,We maken een verbinding tussen de oorlog en nu en dat werkt heel goed zo is wel gebleken.”