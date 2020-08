De opmars van verse groenten en fruit: corona speelt 'lokaal' in de kaart

Auto's, fietsers, wandelaars. Het is een drukte van belang op de doorgaans rustige landweg tussen Eindhoven en Nuenen. Het heeft wel wat weg van een festivalterrein, wat voelt als een fata morgana tijdens de coronapandemie. Maar deze menigte komt niet voor bands of voor dj's. Dag in dag uit vormen zich rijen bij het stalletje langs de weg voor zakken vol met blauwe bessen. Of trekken liefhebbers de velden in om zelf te plukken. Opa en oma's met de kleinkinderen, echtparen en vaders of moeders met kinderen verlaten regelmatig met volle zakken het perceel.