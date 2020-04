De Parade in Eindhoven trapt af met onder meer Kovacs, Lucky Fonz III, Ashton Brothers en ‘Lucky TV’

Dit jaar trekt theaterfestival de Parade voor de dertigste keer met haar theaterkaravaan door Nederland. De jubileumeditie start vooralsnog vrijdag 26 juni in Eindhoven waar het circus voor het eerst tien dagen lang z'n tenten opslaat, naast het Parktheater. Daarna reist het festival via Den Haag verder naar Utrecht. Het festival sluit op 30 augustus af in Amsterdam.

Speciale voorstellingen



Deze zomer staat onder anderen de acterende en zingende Eindhovense familie Franssen – Porgy, Hein en Olga - op de planken in een van de tenten, alsmede Ashton Brothers, Sharon Kovacs, Sander van de Pavert, Lucretia van der Vloot, Paul Haenen, Dick van den Toorn, Mira van der Lubbe en Steef de Jong. De artiesten presenteren allemaal voorstellingen die speciaal voor De Parade zijn gemaakt.

Het Parktheater programmeert verschillende artiesten uit Eindhoven en omgeving in Café IK en Het Zuidelijk Toneel brengt de voorstellingen Lo Li Taa, Toen mijn vader nog een gastarbeider was en Tweede Huid. Lo Li Taa en Tweede Huid reizen mee naar de andere Paradesteden. De Parade programmeert ook in de zalen van het Parktheater. Onder anderen illusionisten Rob & Emiel zijn daar te zien en Parade-oprichter en accordeonist Terts Brinkhoff met het Circus der Componisten.

Beslissing eind april



Of De Parade echter wel door kan gaan is nog maar de vraag. ,,Aangezien de situatie dagelijks verandert, wordt er uiterlijk eind april een beslissing genomen over de komst naar de eerste stad, Eindhoven. Uiteraard staan gezondheid en veiligheid daarbij voorop”, aldus de organisatie.



In totaal moeten er er 80 verschillende theater-, dans- en muziekvoorstellingen te zijn, voor groot en klein.