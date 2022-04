De Parade strijkt na valse start deze zomer wél tien dagen neer in Eindhoven

EINDHOVEN - Onder meer Het Zuidelijk Toneel, Lucky Fonz III, Paul de Munnik en Club Gewalt spelen in juni in Eindhoven op het bekende rondreizende theaterfestival De Parade.

Vanaf vrijdag 17 juni tot en met 26 juni staat het rondreizende theaterfestival voor het eerst in vol ornaat, tien dagen lang, naast het Parktheater in Eindhoven, waar in totaal vijftien verschillende voorstellingen te zien zullen zijn.

In 2020 werd de Parade in Eindhoven vanwege het coronavirus op het laatste moment afgelast en vorig jaar was er sprake van een alternatieve kleinschalige opzet.

Het Zuidelijk Toneel brengt wederom Eins Zwei Schweinerei en samen met Club Gewalt ook Drei, vier, flirt mit mir, een interpretatie van Sarah Moeremans van een stuk van de Weense kluchtschrijver Johann Nestroy.

Parade © erik van 't hof

Jong talent

De Parade staat aankomende zomer in het teken van jong talent. ,,Net als alle jongeren in Nederland heeft ook de jongste generatie makers het zwaar gehad tijdens de pandemie. Daarom geven we hen dit jaar extra ruimte in onze programmering”, aldus Parade-directeur Nicole van Vessum.

Na Eindhoven volgt Den Haag en Utrecht en wordt traditiegetrouw afgesloten in Amsterdam.

Parade-poster 2022 © Luis Rios-Zertuche