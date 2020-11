De patiënt hield van schlagers, dus klonken wekenlang Duitse hits op zijn kamer op de ic van het Cathrien

Helmond raakt groente­snij­ders Hessing kwijt aan Venlo: 500 medewer­kers kunnen mee naar nieuwe fabriek

12 november HELMOND - Hessing Supervers verhuist met zijn productie van gesneden groente van Helmond naar Venlo, waar een grote, innovatieve fabriek wordt gebouwd. Over de fruitfabriek in het Helmondse pand wordt later een besluit genomen.