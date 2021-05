De paus keek tevreden toe terwijl Bram (29) heel Nederland door fietste: ‘3075 plaatsen, het is volbracht!’

Bram Witvliet zit op de middelbare school en woont in Eindhoven. Hij is 16 jaar als hij zich laat uitdagen door zijn vrienden. ,,Fiets jij maar eens in één jaar langs álle dorpen en steden in Brabant, lukt je nóóit.” De puber woont zelf vlak bij school en is dan al ‘jaloers’ op zijn leeftijdsgenoten die in Best of Valkenswaard wonen. Zij hebben namelijk het geluk elke dag kilometers naar school te kunnen fietsen. Dus grijpt Witvliet de uitdaging met beide handen en benen aan.