De prachtige Peel leverde beelden vol zwaarte op

TentoonstellingWat ze gemeen hebben, is de liefde voor de natuur. Foto's van Martien Coppens, gecombineerd met machines van Gerrit van Bakel en objecten en tekeningen van Johan Claassen, samengebracht in het Noordbrabants Museum.

Het is wat ouder werk van Johan Claassen dat getoond wordt in het museum - begin jaren 70 tot medio jaren 80. En het is donker werk, geïnspireerd op en zelfs letterlijk gemaakt van afgedankte materialen die hij overal en nergens vond rondom zijn vroegere werkplek - dwars midden in de Peel. Werktuigen vooral, van houten stelen tot en met een verroeste varkensklem, vervolgens omspannen met doeken en daar weer verf overheen, donkerbruin, zwart.

Quote Kijk, werken met de natuur, dat was voor mij heel gewoon Johan Claassen

Curator Hans November vindt het belangrijk dat regelmatig werk van kunstenaars uit de provincie waarvan het museum werk verzamelt, gezien wordt. En hij was, grasduinend door de opslag, gelijk danig onder de indruk van het werk van Claassen. November combineert het werk van de in Bakel werkzame Claassen (1943) met dat van Martien Coppens (1908-1986, Geldrop) en Gerrit van Bakel (1943-1984, Deurne), alle drie onlosmakelijk verbonden met de Peel - dat bijzondere afgegraven hoogveengebied op de grens van Brabant en Limburg. Wat de drie gemeen hebben is de thematiek, de natuur en de boerengemeenschap omgezet in poëtische werken.

Letterlijk opgegroeid in de bossen

Claassen noemt die wat oudere objecten 'zwaar werk'. Waar kwam dat vandaan, was de vraag en Claassen kauwt er aandachtig op. ,,Tja, waar kwam dat toch vandaan... Kijk, werken met de natuur, dat was voor mij heel gewoon. Ik ben letterlijk opgegroeid in de bossen en de weilanden." Hij grinnikt: ,,Later zei een buurjongen tegen mij, toen we wat werk van me bekeken: 'wat wij vroeger deden, dat doe jij in feite nu nog altijd'. En daar zit iets in. Avonturen maken in de natuur, spullen verzamelen, lekker rommelen. Maar waar die zwaarte echt vandaan komt? Mij is weleens gezegd dat ik een oorlogssyndroom heb, maar dat geloof ik niet."

Foto's van Martien Coppens, en objecten van Gerrit van Bakel, onderdeel van de tentoonstelling 'Poëzie van de Peel'. © Noordbrabants Museum

,,Misschien had het wel met de leeftijd te maken. Toen, in die jaren 70 en 80, was het allemaal wat theatraler, pathetischer. Later kun je alles wat meer relativeren. Weet je, vroeger dacht ik echt dat de dingen zwaar moesten zijn - qua inhoud. Humor, dat durfde ik toen helemaal niet toe te laten. Nu wel, maar toen zeker niet." Peinst weer wat voor zich uit: ,,En", zegt hij dan met nadruk: ,,En, ik zat wel midden in dat boerenleven hé en dat was ook niet bepaald zachtzinnig. Dat heeft zeker wel een rol gespeeld." Want ja, de Peel is prachtig, maar kan zeker ook wel somber, donker zijn, beaamt hij.

Het moet wel kloppen hé

Wat nog altijd niet is veranderd, dat is het toestaan van toeval. ,,Je bent met iets bezig, dan valt er per ongeluk iets om, en dan zie je dat dat eigenlijk beter is en past dat dan toe. Tot het werk helemaal scherp is, want het moet wel allemaal kloppen hè, qua compositie, kleur, ritme, structuur."

En wat voelt hij voor Gerrit van Bakel? ,,De verwantschap dat we beiden werken met natuurlijke processen." En met Martien Coppens? ,,Ha, dat gaat vanzelf jongen, daar ben ik zo'n beetje mee opgegroeid hè, met die foto's."

Poëzie van de Peel: Martien Coppens, Gerrit van Bakel en Johan Claassen. Noordbrabants Museum, Verwersstraat 41, Den Bosch. Tot 21-2-2021. Het museum is vanwege aangescherpte maatregelen gesloten tot 19-11. Daarna geopend van di t/m zo van 11 tot 17 uur.

Werk van Johan Claassen en een foto van Martien Coppens. © Noordbrabants Museum