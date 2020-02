De rauwe leefwereld van payboys in Eindhoven: ‘Ze komen naakt langs geparadeerd’

Met zijn voetzool schraapt hij een keer over de grond, de eikenbladeren aan de kant. Op het bospaadje komt plotseling een condoom tevoorschijn. Gebruikt, met een knoopje aan het uiteinde. Het is niet heel verrassend gezien alle opengescheurde verpakkingen van Durex en Glyder die overal tussen de bladeren liggen. „Daarvoor zijn ze natuurlijk ook hier”, zegt Maikel over de homo-ontmoetingsplaats. „Voor de seks. Soms gaan ze daarvoor niet eens wat dieper het bos in.”