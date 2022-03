De regio telt straks veel meer ouderen en dat heeft gevolgen: ‘Onvoldoende geschikte woningen en te weinig zorgpersoneel’

Nog meerdere opties voor nieuwe coalitie in Eindhoven, informa­teur voert extra ronde gesprekken

EINDHOVEN - Na de eerste ronde gesprekken met alle twaalf gekozen politieke partijen in Eindhoven liggen er nog verschillende opties voor een nieuwe coalitie op tafel. ,,Ik zie verschillende kansrijke scenario's om een stabiel college te vormen dat kan rekenen op brede steun in de gemeenteraad en recht doet aan de verkiezingsuitslag", schrijft informateur Mario Jacobs woensdag in een brief.

30 maart