De Reis van Brandaan aan kop in E-Waste Race: dertien kliko’s vol oude elektronica

EINDHOVEN - Vijftien basisscholen doen mee aan de wedstrijd om zoveel mogelijk oude elektronica in te zamelen voor hergebruik. Een daarvan is de Reis van Brandaan. Na drie weken inzamelen staan ze bovenaan in de E-waste Race.

De Eindhovense school voor speciaal basisonderwijs moet de koppositie nog verdedigen tot donderdag tien uur. ,,Maar dat gaat ons wel lukken!”, zegt juf Vivan Renders van groep 7 ofwel Blauw 4.

Alles met een snoer of batterij

Vijftien scholen uit Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard doen mee aan de wedstrijd om zoveel mogelijk elektronisch afval in te zamelen. Bij de school aan het Kanunnikensven in Stratum staan inmiddels dertien kliko’s vol met printers, tv’s, telefoons, iPad’s, kortom alles waar een snoer aan of een batterij inzit. Ook vreemde apparaten zoals een telefoon met een hoorn aan een snoer en iets wat vroeger een iPod heette.

Quote De noodzake­lij­ke omslag naar meer hergebruik begint bij kinderen Stientje van Veldhoven, staatssecretaris

Maandag kregen de leerlingen van Blauw 4 bezoek van Stientje van Veldhoven, demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Ze wilden haar van alles vragen, maar zij wilde van hén weten hoeveel aardbollen we nodig hebben als we op dezelfde manier grondstoffen uit de bodem blijven halen. ,,Drie!” weet Angelina het juiste antwoord. ,,En denken jullie dat we die twee andere aardbollen snel kunnen vinden?” ,,Ja!”, roept Brian vol overtuiging. Van Veldhoven waardeert zijn optimisme, maar is bang dat dat niet gaat lukken. ,,Daarom is het zo goed wat jullie doen, want al het plastic en zware metalen uit die opgehaalde spullen kunnen opnieuw gebruikt worden.” ,,Recycling!”, roept de hele groep.

Quote De leerlingen hebben een filmpje met een duidelijke boodschap, veel humor én een flinke beat gepost op buurt-apps

Het voorlopige succes in de E-waste Race komt niet toevallig. De leerlingen hebben een filmpje met een duidelijke boodschap, veel humor én een flinke beat van de klassieker We Will Rock You gepost op verschillende buurt-apps, zo vertelt Zouhra. Met de oproep kapotte of in onbruik geraakte apparatuur naar de school te brengen. Dat kan dus nog tot donderdag tien uur. Vanwege corona vonden de leerkrachten het geen goed idee om deur aan deur de spullen op te halen.

Ontwerpers van de toekomst

,,De noodzakelijke omslag naar meer hergebruik begint bij kinderen”, zegt de staatssecretaris als de leerlingen weer naar binnen zijn. ,,Zij zijn de ontwerpers van de toekomst, maar nu al actief als ambassadeurs. Ze begrijpen dat het anders moet en gaan met hun ouders in gesprek. Hergebruik betekent dat we minder grondstoffen uit de grond halen en minder vervuilen.”

De E-waste Race is een initiatief van het Eindhovense Race Against Waste, dat zich naast elektronica ook richt op hergebruik van textiel.