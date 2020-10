De reis van een schaap

Expo Enig idee welke weg de schapenvacht heeft afgelegd voor het die mooie trui werd die je draagt? Typisch een vraag voor ontwerpster Christien Meindertsma. Het antwoord zit in een wollen, kleed, in het Van Abbemuseum.

Een kubieke meter staal, daarmee studeerde Christien Meindertsma in 2003 af aan Design Academy Eindhoven. Checked baggage was de titel van het bijzondere project en een jaar later presenteerde ze een boek met dezelfde titel. In het boek staan alle producten die gedurende een week op Schiphol van alle reizigers in beslag waren genomen. Scharen, messen, schroevendraaiers en kurkentrekkers, samen een kubieke meter ijzer, door de vormgeefster onderverdeeld en keurig in kaart gebracht.

Drie jaar later volgde PIG 05049. Daarin ontleedt Meindertsma met chirurgische precisie een varken en maakt visueel wat er allemaal gemaakt wordt met alle delen van het beest.

Uitpluizen

Die werkwijze - een proces van voor naar achteren alles, maar dan ook echt álles uitpluizen en weergeven - die heeft de vormgeefster tot hogere kunst verheven en past ze nu ook toe in het tapijt-project dat nu in het Van Abbemuseum te zien is.

Meindertsma volgde daarvoor de reis die de wol van een schaap aflegt om uiteindelijk die trui, sjaal of kleed te worden. Dat begint in een van de uitgestrekte weilanden in Nieuw-Zeeland, vervolgens het scheren van het schaap bij een boerderij, het verschepen van de wol naar Frankrijk waar het materiaal wordt geverfd, tot uiteindelijk het industrieterrein in Asten. Daar staat de CSrugsfabriek, waar de wol is omgezet in het witte en ecru-kleurige kleed.

Beslist niet duurzaam

In het bijna driedimensionale karpet heeft de vormgeefster een plattegrond gemaakt en zie je onder meer weilanden weergegeven, gebouwen, bomen, wegen en paadjes. Het is mooi om al die bewegingen te kunnen aflezen maar het maakt ook gelijk duidelijk dat dergelijke enorme omzwervingen beslist niet duurzaam en eigenlijk belachelijk zijn; precies de boodschap van Meindertsma.

Het is wel spijtig dat het kleed op grote afstand hangt; de details zijn zo niet of amper te zien.

Christien Meindertsma, De reis van een schapenvacht. Van Abbemuseum, Bilderdijklaan 10, Eindhoven. Di t/m zo 11-17 uur. Tot 15/11.

Volledig scherm Detail van het karpet en luchtfoto van schapen farm. © Van Abbemuseum