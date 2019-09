De Restauratie op station Eindhoven: ‘Geen snelle koffie, maar afspreken’

In het verleden was de stationsrestauratie op stations de enige horecavoorziening. Ook in Eindhoven. Maar met de komst van de nieuwe voetgangerstunnel onder het station zijn daar tal van horecazaken en mini-supermarkten bij gekomen. ,,Maar wij zijn geen To-Go’’, benadrukt de uit Valkenswaard afkomstige De Regt. ,,Wij willen een plek zijn waar mensen elkaar ontmoeten. Omdat ze samen reizen, of omdat dit een makkelijke plek is voor een date of een zakelijke afspraak met een lunch of diner. En, niet onbelangrijk: wij zijn op Eindhoven Centraal de enige horecavoorziening buiten de poortjes. Je hóeft dus niet perse treinreiziger te zijn om hier even binnen te lopen.’’De Regt koestert het verleden van de stationsrestauratie. ,,Al sinds de jaren 50 was dit dé centrale ontmoetingsplek op het station van Eindhoven. Hier hebben heel wat dates en reünies plaatsgevonden. Het is een iconische plek midden in Eindhoven.’’