De sambal van Sang Lee kennen ze tot in Singapore

EINDHOVEN - Bijna veertig jaar zijn zij het gezicht van Sang Lee. Hij in de toko, zij in de exotische snackbar. Binnenkort geven ze het stokje door aan de volgende generatie.

Amazing Sang Lee Superstore, zo heet de zaak van Ronald en Sue Tjon aan de Woenselse Markt voluit. Want met zo’n 600 vierkante meter aan producten uit zo’n beetje alle windstreken, is die de noemer toko inmiddels wel ontgroeid. Zo kwam er vorig jaar nog een hele gang met Mexicaanse producten bij. ,,Je moet blijven vernieuwen”, zegt Ronald, terwijl hij een rondleiding geeft door het winkelgedeelte dat zijn domein is.

Vaste rolverdeling

Hier vind je alle benodigdheden voor een maaltijd - van verse groenten en kruiden tot de kilozakken rijst. Wie voor gemak gaat, moet in de exotische snackbar in het voorste gedeelte zijn, waar Sue de leiding heeft. Die rolverdeling hanteren ze al sinds het begin, bijna veertig jaar geleden. Jaren van hard werken, weken van zestig uur zijn geen uitzondering. ,,Sinds we ook op zondag open zijn, werken we zelfs zeven dagen in de week”, zegt Ronald. Binnenkort kunnen ze gaan genieten van hun welverdiende rust. Hun zoon Edwin en zijn vriendin nemen de zaak over. ,,Al blijven we voorlopig nog actief om ze in te werken.”

Ook zij leerden de kneepjes van het vak van hun ouders. Ronald: ,,Mijn ouders hadden al een toko in Den Bosch, die trouwens nog steeds bestaat onder die naam.” Sue had al ervaring in de keuken, omdat haar ouders in Rosmalen een Chinees restaurant hadden met specialiteiten uit Hongkong, waar ze oorspronkelijk vandaan komen.

Begonnen met 60 vierkante meter

Sang Lee opende in 1985 een klein pand van krap 60 vierkante meter op de Kruisstraat. Wie iets wilde eten, kon kiezen uit vier snacks uit eigen keuken. Vooral de spekkoek, de Indonesische variant van de verjaardagscake, viel meteen in de smaak.

Sang Lee was overigens niet de eerste toko in Eindhoven. ,,In de binnenstad zat er toen al een kruidenierszaak, gerund door Chinezen. Omdat ik uit Suriname kom, kon ik de klanten beter helpen in het Nederlands.” Dus kwam Sang Lee bekend te staan als de zaak waar je niet alleen voor je aankopen, maar ook voor advies terechtkon.

Quote Bij Albert Heijn kan een medewerker niks vertellen over die producten Sue Tjon, Sang Lee

Ook nu bij de vlakbij gelegen Albert Heijn een heel schap met sojasausjes staat, onderscheiden ze zich nog steeds door hun service, zegt Sue. ,,Daar kan een medewerker niks vertellen over die producten.” Zij weet precies welke ingrediënten je nodig hebt voor een authentiek gerecht. En met speciale workshops in de winkel leerden ze hun klanten zelfs koken.

Bubbeldrank en huisgemaakte sambal

Aan hun assortiment bleven ze schaven, om zo diverse doelgroepen te bereiken. Zo is Japanse bubbeldrank, een van de laatste toevoegingen, een hit bij de jeugd en zweren Turkse klanten bij de pittige, Koreaanse noedels. ,,Hoe heter, hoe beter.” Wat het bij iedereen goed doet, is hun huisgemaakte sambal. ,,Dat is ons vlaggenschip”, wijst Ronald naar het rek vol sambal in twintig verschillende smaken en vijf verschillende scherptes. Bestellingen komen uit heel het land, maar ook daarbuiten. Zo kregen ze zelfs ooit een order uit Singapore binnen.

In 1995 verhuisde ze naar een groter pand aan de Verwerstraat. In 2008 kregen ze er nog meer meters bij, toen ze het voormalige Kruidvatpand aan de Woenselse Markt bij hun zaak trokken. Hier kwam ook de nieuwe ingang en het eetgedeelte, waarvan Edwin ooit opperde die naar achter te verplaatsen. Nu zouden passanten niet altijd direct door hebben dat het ook een toko is.

Combinatie is hun kracht

Volgens zijn ouders is de vitrine vol bakken gesmoord vlees, Aziatische snacks en Surinaamse broodjes juist de perfecte publiekstrekker. De combinatie van toko met exotische snackbar is hun kracht, denken zij. ,,Dagelijks verkopen we tussen de 200 en 300 maaltijden. Zelfs de concurrentie nam dat idee over nadat ze hier kwamen kijken.” En dus is bijna veertig jaar later de spekkoek nog steeds het eerste dat je ziet als je Sang Lee binnenstapt. Voorlopig dan.