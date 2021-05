De scanauto mist met zijn twaalf camera’s geen enkele foutparkeerder meer in Eindhoven

De elektrische Renault ZOE mist niks met zijn twaalf camera's. Alle geparkeerde auto's in gebieden waar betaald parkeren geldt, worden gescand en gecontroleerd door de backoffice van Brick Yard. Dat Amsterdamse familiebedrijf heeft de software ontwikkeld. Door het scannen van de kentekens wordt duidelijk of de auto er legaal staat. Als dat zo is, wordt die data verwijderd. Is er niet betaald en er is ook geen parkeervergunning, dan krijgt de boa een seintje om naar de plek te gaan. Deze beoordeelt of een boete al dan niet terecht is.