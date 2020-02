De schaduwzijde van touren door Amerika: ‘Ik wilde laten zien hoe het écht is’

‘Een manisch depressieve rondreis door de steegjes van Amerika, waarin je je soms een rocktster waant, maar een dag later de schaamte staat weg te spelen in een ijskoude hal.’ Het is een van de vele ontnuchterende doorkijkjes die Corto Blommaert schetst in zijn reportage over de vijfde tour van de Eindhovense band Mozes and the Firstborn. ‘Het is mijn droom het in Amerika te maken, maar iedere keer dat ik terugvlieg denk ik: tegen welke prijs?