De schoolklok is weer te horen aan de Poeijersstraat

EINDHOVEN - Door een vernuftig ontwerp heeft de oude Finse school in Eindhoven alsnog een bestemming gekregen op de plek waar ooit de schoolklok luidde. In het oude St. Joseph klooster kwamen 15 huurappartementen. Die werden gisteren officieel opgeleverd.

De opening werd een feit door het luiden van diezelfde schoolklok aan de Poeijersstraat. Ingrid de Boer, algemeen directeur/bestuurder van Woonbedrijf is trots op de locatie die een totaal nieuwe bestemming heeft gekregen. „Samen met woonvereniging ’t Rondeel hebben we deze plek nieuw leven ingeblazen”, zegt zij. ,,De mensen die er nu gaan wonen of al wonen, kunnen samen leven in een hechte woongroep, maar met allemaal een eigen voordeur.”

Zonnepanelen

De woningen zijn gasloos en voorzien van zonnepanelen. Ze zijn gebouwd met zogenaamde ClickBricks, herbruikbare bakstenen die worden vastgeklikt. De appartementen in het klooster zijn vernieuwd en verduurzaamd. De verwarming in het oude klooster blijft voor nu nog op gas werken, maar kan straks met enkele ingrepen omgezet worden naar gasloos.

In 2021 werd begonnen met de bouw van 13 nieuwe sociale huurwoningen op de plaats van de Finse school. Die kon niet worden gered of verbouwd gezien de staat van het pand. Wel werd er zoveel mogelijk uit het pand bewaard om hergebruikt te worden en werd de school plank voor plank afgebroken. Van die planken is een berging gebouwd die dienst doet als onder andere fietsenberging. Aan de lange gangen van het oude klooster liggen lichte, moderne appartementen. Ieder appartement is anders en het oude gebouw en de nieuwbouw zijn in balans.

Proces

Gertjan Vromans, projectleider bij Woonbedrijf, heeft het hele proces nauwkeurig gevolgd. Vromans: „Deze manier van samenwerken tussen bewoners en wij als Woonbedrijf was een bijzondere. We hebben de wensen in kaart gebracht en gezamenlijk gekeken naar mogelijkheden en oplossingen en het resultaat mag er zijn. Het is een aangename plek geworden waar je met plezier woont. Ook over de gemeenschappelijke ruimtes, waar bewoners kunnen samenkomen, is goed nagedacht. Daarnaast is veel aandacht besteed aan de tuin. De bomen die al op het terrein stonden, zijn gespaard gebleven en verweven in het tuinontwerp.”

Toen in 2015 Woonbedrijf in een presentatie liet zien wat het met het klooster van plan was, was Jeanette Claessen erbij. Ze was meteen enthousiast en vond andere enthousiastelingen. „Zo is Woonvereniging ’t Rondeel ontstaan, het staat voor verbinding en samen delen. Samen met Woonbedrijf hebben we deze plek getransformeerd en is het een prachtige plek geworden waar samen gewoond word midden in de stad.”