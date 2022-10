De Sint is dit jaar prijsbewuster dan ooit: ‘Ik leer mijn kinderen dat Sinterklaas ook niet alles nieuw koopt’

EINDHOVEN - Nu alles in rap tempo duurder wordt en het einde van de prijsstijgingen nog niet in zicht is, rijst de vraag wat er straks nog overblijft voor de feestdagen. Sinterklaas lijkt dit jaar in elk geval prijsbewuster dan ooit in te kopen. ,,Je weet gewoon niet wat ons nog te wachten staat.”