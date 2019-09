De smalle trap op naar het orgel van de Joriskerk in Eindhoven

De rooms-katholieke Sint Joriskerk is een rijksmonument en de hoofdkerk van een van de twee parochies die Eindhoven nog telt. Sinds de sluiting van de Heilig Hartkerk heeft de kerk twee orgels, wat het begeleiden van de koorzangers voor in de kerk gemakkelijker maakt. Het originele orgel staat achterin de kerk, boven de ingang. Als organist Peter van Moorsel daar zit, moet hij zich voelen als een piloot in een cockpit: een klavier en talloze knopjes, toetsen en ook nog eens tientallen voetpedalen. Als hij naar rechts kijkt, ziet hij het kerkvolk zitten dat luistert naar zijn vertolking van het werk van Bach. Kijkt hij naar links, dan ziet hij twee metershoge kasten. Samen lijken ze op de machinekamer van een stoomboot. Houten blaasbalgen, verbonden met de orgelpijpen – die oplopen van klein naar majestueus – door dunne pijpjes van lood.