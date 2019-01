De snelste en de misschien wel oudste zijn allebei tevreden na Genneper Parkenloop in Eindhoven

Dus zondag zit de 12-jarige Zoë Geurts met een grijze handdoek om haar schouders uit te hijgen op een muurtje bij het clubhuis van hockeyclub Oranje-Rood. Met honderden meters voorsprong is ze na 6 minuten en 47 seconden gefinisht op de twee kilometer, de eerste van vier afstanden. Maar toch komt de weinige inhoud van haar maag naar buiten. Haar vader kijkt er niet van op. ,,Het hoort bij haar. Ze is heel fanatiek, geeft altijd alles." Zelf heeft ze er niet veel aan toe te voegen. Alleen dat ze hier niet speciaal voor heeft getraind.

Honderden lijven

Voorzitter Cees Wartenbergh van de organiserende stichting For You is blij met de meer dan 1.200 voorinschrijvingen, 'Iets meer dan vorig jaar'. De opbrengst van de inschrijfgelden gaat deels zoals vanouds naar de GP Bulls. De rest gaat naar Eindhoven Atletiek. De club koopt er blades van, de protheses voor hardlopers die één of beide benen missen.

Het parcours voor de acht en veertien kilometer loopt dwars door het natuurgebied Gennep en ook door het Stadswandelpark. Kees Scheffers, die de langste afstand loopt, komt zelfs twee keer door het park. Hij loopt helemaal achteraan, maar dat deert hem niet, als 79-jarige. ,,Ik loop al meer dan vijftig jaar. Nog steeds vijf of zes keer per week. Dat varieert van drie kwartier tot anderhalf uur. Als ik een dag niet gelopen heb, voel ik me niet goed. Ik heb marathons gedaan, maar dat hoeft nu niet meer." Ook Kees is blij met zijn grijze handdoek, nadat hij gezien heeft dat de klok bij de finish op 1.43.59 staat. ,,En nu ga ik naar huis, dat is in het Vonderkwartier. Ja, hardlopend. Nou ja, dribbelend dan.”