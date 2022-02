De Splinter krijgt een varkensstal van plastic doppen

De dames Parma en Serrano, de bewoonsters van het varkensverblijf, zijn al enthousiast en kunnen niet genoeg krijgen van de plastic doppen. Hun huidige slaapplek is na vijftien jaar aan vervanging toe. ,,De hut is op. Er zit houtrot in”, aldus Hugo Jansen, beheerder van Speelpark De Splinter op de Rode Kruislaan in Woensel-Noord.

2000 tot 3000 doppen zijn nodig voor een plaat van een bij een meter. Er zijn dus heel wat dopjes nodig. Vijf scholen en woonzorgcentrum De Eerdbrand uit de wijk, DAF en bezoekers van het speelpark helpen mee. ,,Ze worden zelfs over de poort gegooid, als we nog niet open zijn”, zegt Jansen lachend.

Quote Het idee is ontstaan door het vele afval hier op het park. Hoe kunnen wij kinderen hierin meenemen en hun bewust maken van de hoeveel­heid afval Hugo Jansen, beheerder, De Splinter

Het omzetten van plastic doppen naar platen is een onderdeel van het project ‘Circulair Circus’. Een samenwerking van De Splinter met Dynamo Jeugdwerk Tech Playgrounds en ontwerperscollectief De Reuringsdienst. ,,Het idee van Circulair Circus is ontstaan door het vele afval hier op het park. Hoe kunnen wij kinderen hierin meenemen en hun bewust maken van de hoeveelheid afval. En dat je daar bouwmateriaal van kan maken.”

Houten kistje

Dynamo Jeugdwerk heeft het afgelopen halfjaar scholen bezocht met busjes afval. Met dit afval zijn zij aan de slag gegaan om het her te gebruiken en iets te bouwen. ,,Iedere school kreeg een houten kistje van het Circulair Circus. De scholen zijn enthousiast met het inzamelen van doppen begonnen.”

Tech Playgronds is samen met jongeren al maanden bezig om een machine te maken om de platen te persen. Tech Playgrounds is een werkplek waar de jeugd onder begeleiding aan de slag gaan met techniek. Jansen: ,,In de machine worden de doppen vermalen en vervolgens tot platen geperst. De verwachting is dat de machine over een paar weken klaar is. Er is vertraging mede door corona.”

Quote We gaan kijken wat we er nog meer mee gaan doen. Bijvoor­beeld vogelkast­jes of bloembak­ken maken Hugo Jansen, beheerder

De machine komt op De Splinter te staan en blijft daar na de bouw van de varkensstal. ,,We gaan kijken wat we er nog meer mee gaan doen. Bijvoorbeeld vogelkastjes of bloembakken maken. Het verwerken van een dopje is maar een klein onderdeel. Zo gauw de machine er is komen er meer activiteiten rondom hergebruik van afval.”

Plastic doppen zijn welkom

Het nieuwe varkensverblijf wordt iets groter dan de huidige stal zo’n vijf bij tweeënhalve meter. De bouw van het houtenskelet gaan een à twee weken duren en dan kunnen de platen erop. Plastic doppen zijn nog van harte welkom bij De Splinter en kunnen daar afgegeven worden. Scholen die deel willen nemen aan het Circulair Circus, kunnen een mail sturen naar: info@speelparkdesplinter.nl