De stad wordt steeds internationaler, alle inwoners bepalen wat typisch Eindhoven is

Het project Typisch Eindhoven bestaat uit drie fases. In eerste instantie zijn er drie storytell events die plaatsvinden op het terras van het Parktheater. Theatermaker Oscar de Boer gaat hier live in gesprek met de bezoekers. De eerste is op zondag 11 juli. Dan is Eindhovenaar Johan Vlemmix te gast, maar ook de Sint Joris Gildes van Stratum en Gestel-Blericum. Jeroens clan en de huisband Bright Lights met Eindhovense amateur muzikanten luisteren de show op. Patrick van der Voort van Plaza040: ,,De stad wordt met internationale kenniswerkers en studenten uit de hele wereld steeds multicultureler in de stad. Ook hen willen we aan het woord laten. Iedere cultuur voegt iets toe. Het is de bedoeling dat het een intiem huisfeestje wordt. Er zijn ook maar veertig plaatsen, dus reserveren is verstandig.”

De drie shows gaan over het Eindhoven van nu, over de dorpen waaruit de stad honderd jaar geleden bestond en over de toekomst. Voornamelijk Eindhovense muzikanten zullen hier optreden.

Naar de mensen toe

Van de drie events, waarvan de tweede en derde op 1 en 22 augustus plaatsvinden, maakt de Bende van Oz een grote voorstelling over wat nou ‘typisch Eindhoven’ is. Dat is de tweede fase van het project en deze wordt in december opgevoerd. In de derde fase worden hier dan weer drie kleinere voorstellingen gemaakt, die in het voorjaar van 2022 in de wijken gespeeld gaan worden. ,,Dan gaan we met een soort wagenspel naar de mensen toe en spelen op pleinen, plantsoenen of in de straat.”

De storytell shows op het terras van het Parktheater kosten vijf euro entree.