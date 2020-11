De Stadsoase transformeert tot winterparadijs

Maar wanneer die te horen zal zijn, weet nog niemand. Het kabinet dacht voorheen nog aan half december om de horeca weer open te laten gaan, maar daar kwam het afgelopen dinsdag toch op terug. Een nieuwe datum is er niet. De vergunning is al binnen, maar met de daadwerkelijke bouw van de Winterparade wordt tot op het allerlaatste moment gewacht, vertelt organisator Jasper van de Wouw. ,,Pas als we echt groen licht hebben komen we in actie. In tijdnood komen we dan niet hoor, want we kunnen de hele kiet binnen vijf dagen draaiende hebben.”

Culinaire focus

Afgelopen zomer was Stadsoase De Zomertuin een welkome aanvulling op de stad en trok het veel bezoekers. Nu hoopt het evenementenbureau One of the Guys van Jasper van de Wouw, in samenwerking met PHOOD Kitchen op dezelfde belangstelling, maar verplaatst het terrein naar binnen. ,,De hele hal wordt verwarmd dus je kunt er rustig uit de kou dineren. We willen dit keer ook meer inzetten op de culinaire beleving en we krijgen misschien wel de beste koffiebar van Nederland.” Daarnaast moet de Winterparade ook weer een podium bieden aan live muziek, theater en comedy.

Grote investering

Is zo'n grote investering wel rendabel in deze periode? ,,Ik zou liegen als ik zeg dat het niet heel spannend wordt” vertelt Van de Wouw. ,,We willen niet heel veel later open dan medio januari en dat zal dan gefaseerd moeten. Net als toen we uit de vorige lockdown kwamen zal dat eerst met maximaal dertig of veertig personen zijn.” Uiteindelijk moet het zoals in de zomer weer mogelijk worden een ongelimiteerd aantal mensen op anderhalve meter te ontvangen wil De Winterparade echt lucratief worden volgens Van de Wouw. ,,We hopen toch wel zo'n vijfhonderd man tegelijkertijd binnen te mogen laten.”

Het succes hangt van een aantal externe factoren af, toch vindt Van de Wouw het vanzelfsprekend het risico te nemen. ,,We moeten bezig blijven en er zitten twintig mensen op kantoor die ik graag zou willen houden. Daarnaast heb ik al zoveel reacties gehad van mensen die blij zijn straks weer naar een leuke plek te kunnen. Dat maakt het sowieso al de moeite waard.”