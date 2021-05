De Steentjeskerk is er slecht aan toe; gemeente Eindhoven moet in actie komen, zegt Van Abbestichting

,,Het is niet zo dat de Steentjeskerk binnenkort in elkaar stort", zegt Jos Hüsken van de Henri van Abbestichting die zich inzet voor het erfgoed van Eindhoven. ,,Maar de kerk heeft wel echt veel last van vocht. De gele mergelsteen kleurt zwart of groen of slaat wit uit, binnen en buiten. Marmerplaten komen los en dreigen kapot te vallen en de tegelvloer te beschadigen. Het stucwerk is beschadigd en ook de oude fundering is aangetast. Als je te lang wacht is er straks geen eer meer te behalen aan de kerk. Dan moet hij misschien wel afgebroken worden. Zoals we ook bij andere monumenten in Eindhoven hebben gezien. Vandaar onze noodkreet.”