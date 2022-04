De stem als verbindend element in nieuwe seizoen PhilZuid

Tromboneconcert

Tweeëndertig concertprogramma’s gaat het zuidelijkste orkest van Nederland leveren, verdeeld over negentig concerten op diverse locaties in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. In die programma’s, waarvan een substantieel deel onder leiding van de vorige jaar aangetreden vaste dirigent Duncan Ward en het andere deel door (vaste) gastdirigenten, besteedt het orkest aandacht aan de hoogtepunten uit de symfonische muziekliteratuur, maar ook aan minder bekend en nieuw werk.

Om met het laatste te beginnen: zo schreef Bryce Dessner speciaal voor trombonist Jörgen van Rijen een Tromboneconcert, is er de Nederlandse première van het Concert voor sheng en orkest van Rolf Wallin, (de sheng is een Chinees instrument van circa drieduizend jaar oud, kruising tussen een bamboefluit en een mondharmonica) en klinkt de tweede symfonie van Kurt Weil, door programmeur Jos Roeden ‘een van de belangrijkste werken uit de twintigste eeuw’ genoemd. Ook vrouwelijke componisten hebben een plek. Van de Nederlandse componist/dichter Rosalie Hirsch (1969) klinkt de wereldpremière van ‘Avatar’.

Mahler

Het thema ‘stem’ wordt figuurlijk maar ook letterlijk opgevoerd. Mezzosopraan Magdalena Kožená komt langs met het voor haar geschreven ‘Where are you’ van de Tsjech Ondrej Adámek. Sopraan Sarah Aristidou, volgens de recensent van Muziektijdschrijft Luister de ‘reïncarnatie’ van Maria Callas, is met de cyclus ‘Let me tell you’ van de Deen Hans Abrahamsen van de partij en de in Maastricht opgeleide en wereldwijd uitgevlogen Nederlandse sopraan Annemarie Kremer zingt in Wagners ‘Prelude und Liebestod’ en ‘Walküre’ met Hartmut Haenchen op de bok.