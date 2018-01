De Supermannen van Tongelre

Eén groot kunstwerk in Eindhoven van 54 studenten

13:39 EINDHOVEN - Bij De Fabriek in Eindhoven is het steevast buffelen tot de laatste seconde voor de opening. Dat hoort zo bij kunstenaarsinitiatieven, waar de betrokken kunstenaars eindeloos dingen willen aanpassen. Bij de huidige presentatie, van maar liefst 54 eindexamenstudenten van academie St. Joost in Breda en Den Bosch, is het al niet veel anders. Voor wie niet beter weet, ogen de verschillende ruimtes in de voormalige tapijtfabriek als een ontplofte bouwmarkt, maar niets is minder waar.