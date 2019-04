De terugkeer van hypnotiseur Rasti Rostelli naar Eindhoven, in een zaaltje in het Centrum voor de Kunsten

Ik stel me er geheel voor open. Wil het wel eens meemaken. Met z'n dertigen staan we op het podium van het CKE in Eindhoven. Voeten strak tegen elkaar, ogen dicht en luisterend naar de sonore stem van Rasti Rostelli. Hij telt tot tien waarna mijn armen als vanzelf de lucht in moeten gaan, we gaan zweven boven de zee en vervolgens neervlijen op een uitgestrekt, heet strand waar we onze tanden zetten in een sappige perzik. Maar de citroen die ik aangereikt krijg, is toch echt geen perzik. Ik lig niet op een strand, heb het niet heet en heb alleen maar moeite om zo lang te blijven staan in deze stramme houding. Rostelli wijst me naar mijn plek in de zaal. ,,Iedereen kan ik onder hypnose brengen", had hij voor de show nog gezegd. ,,Zolang je er maar voor open staat.”