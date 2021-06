De Tongelreep in Eindhoven wordt écht een zwembad voor iedereen, ook al betalen topsporters deel van de uitbreiding

Dat gebeurde op het terras van zwembad De Tongelreep in Eindhoven, onder toeziend oog van zwemlegende Pieter van den Hoogenband. De oud-topsporter kan zich helemaal vinden in de doelstelling om van De Tongelreep hét zwembad van Nederland te maken. ,,Tuurlijk waren we dat al", knipoogt Van den Hoogenband. ,,Hier ligt de basis van onze successen. Nu wordt mogelijk gemaakt dat we de volgende stap zetten en een mooie, ambitieuze plek voor iedereen creëren. Want het gaat niet alleen om topsport. In De Tongelreep heb ik ook gewoon een verjaardagsfeestje gehad, het record gebroken op de glijbaan. Dat gun ik iedereen óók.”