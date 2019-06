De ‘Top 40 Van 040' is helaas geen hit

Auto brandt uit in Eindhoven, politie vermoedt brandstich­ting

13:41 EINDHOVEN - Aan de Jeroen Boschlaan in Eindhoven, ter hoogte van de Kadebrug, is in de nacht van zaterdag op zondag rond 04.30 uur een auto in brand gevlogen. Vermoedelijk is er sprake van brandstichting, zo laat de politie op Facebook weten.