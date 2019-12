De trein komt voortaan binnen op Eindhoven Centraal

De aanduiding ‘centraal’ was een vurige wens van de gemeente en maandag is de NS vast begonnen met het vervangen van de bekende blauwe naamborden op de perrons. Een hele klus want het gaat in totaal op 34 exemplaren. Omdat de naam langer is geworden moeten er bovendien nieuwe frames worden geplaatst. Met het eerste exemplaar was de uitvoerder al dik drie uur bezig.

150.000 euro

Eindhoven is de zevende stad met een centraal station. Deze week volgt ook Amersfoort. De timing is niet toevallig want komende zondag gaat de nieuwe dienstregeling in. De gele borden met reisinformatie moeten dan toch vervangen worden. Dat de naamswijziging een hele operatie is, blijkt wel uit de ongeveer 150.000 euro aan kosten die ermee gemoeid zijn. Kosten die voor een deel zitten in het vervangen van de bebording maar ook de software van de verkeersleiding moet worden aangepast. De NS en de gemeente draaien samen op voor de kosten. Laatstgenoemde zal deze verhalen op de ontwikkelaars die de komende jaren gaan bouwen aan het Internationale KnoopXL zoals het gebied rondom het station gaat heten.

Volledig scherm De eerste borden met Eindhoven Centraal werden maandag geplaatst © FotoMeulenhof

Bij de heropening van het vernieuwde station in maart 2018, stelde toenmalig ProRail topman Pier Eringa al dat Eindhoven een centraal station verdiende. De gemeente besloot daarop ook een officiële aanvraag te doen. Voor dit soort verzoeken is er een heuse stationsnamencommissie die strenge eisen stelt aan een centraal station. De stad moet minimaal 100.000 inwoners hebben en ook moeten er minimaal 40.000 reizigers dagelijks via het station reizen. Beide geen probleem voor Eindhoven. De eis dat een stad minimaal drie stations moet hebben, werd creatief opgelost. Officieel is Strijp-S het enige andere station maar de trein stopt bij voetbalwedstrijden ook wel eens bij een perron achter het Philips Stadion.

Oude bordjes verloten

Vanaf zondag dus Eindhoven Centraal. De grote letters op het dak van de stationshal worden overigens pas 14 januari vervangen. De oude blauwe borden met ‘Eindhoven’ gaat de NS volgens een woordvoerder verloten.