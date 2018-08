De trein reed station Heeze gewoon voorbij

Het was net na de Eerste Wereldoorlog in de hoogtijdagen van de stoomtrein dat bedacht werd dat er iets gedaan moest worden voor spoorwegpersoneel dat met pensioen ging. Het zwarte gat dreigde en er bleek bij gepensioneerde medewerkers een grote behoefte aan contact met oud-collega's.

Nadat in 1918 de Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel werd opgericht, volgden datzelfde jaar nog diverse regionale afdelingen. Zo ook in Eindhoven. Dit jaar bestaan de verschillende verenigingen honderd jaar en dat wordt op woensdag vijf november gevierd met een reisje. Opmerkelijk genoeg niet met de trein maar met de boot. De leden maken een rondvaart door de havens van Rotterdam.

In de onlangs heropende restauratie in het Eindhovense station, heeft het bestuur van de Eindhovense afdeling zich verzameld om het belang van de vereniging te duiden. ,,Wie destijds met pensioen ging, had niets meer", vertelt Henk Schapendonk. ,,Er was geen televisie en bijna niemand had telefoon. Contact was dus heel moeilijk. Dankzij de vereniging bleven mensen betrokken."

Inmiddels honderd jaar verder zijn er ook de nodige zorgen bij het bestuur. Want nieuwe aanwas van leden blijft achter. ,,D'r gaan er meer dood dan erbij komen", vertelt Schapendonk. ,,Gelukkig hebben we een paar fanatieke wervers. Die gaan iedereen die met pensioen gaat af om ze bij de club te halen."

,,Het is gewoon erg gezellig. We hebben een ontspanningsruimte, twee keer per jaar een feestelijke middag, reisjes met oud-collega's en een maandblad met het nieuws van alle afdelingen."

De Fuut

Een kaartje leggen, beetje biljarten en op z'n tijd natuurlijk een biertje. Het is zo ongeveer het ritme waarop de gemiddelde middag in De Fuut in Eindhoven zich beweegt. Zo heet het verenigingsgebouw van de Spoorweg Ontspannings Vereniging Voortwaarts Eindhoven (SOVVE) aan de Fuutlaan. Op een steenworp afstand van het spoor is het de pleisterplaats voor gepensioneerde spoorwegmedewerkers. Voor sociaal contact met oud-collega's en vooral, lullen over vruuger.

Want verhalen hebben ze allemaal genoeg. Tientallen jaren op of om het spoor zijn goed voor tientallen anekdotes. Grappig, smeuïg maar ook trieste gebeurtenissen want iedere machinist heeft een treinspringer wel één of meerdere keren meegemaakt.

Johan van Eck (83) kwam in 1958 bij de Nederlandse spoorwegen. Eerst als conducteur en vanaf 1961 machinist. ,,In de eerste jaren was ik vrijgezel en dan werd je van standplaats naar standplaats verhuisd. Pas toen ik getrouwd was werd ik vast in Eindhoven gestationeerd."

Eendjes

Al pratende over zijn jaren in dienst komen de herinneringen weer boven. Over die keer toen hij een noodstop moest maken voor een familie eendjes die het spoor overstak. ,,De kleintjes kwamen de spoorbielzen niet over. Toen ben ik uitgestapt om ze erover te wippen. Alle passagiers hingen inmiddels uit het raam en ik kreeg een daverend applaus."

Schrikken was het toen hij als machinist in volle vaart op een op het spoor stilstaande auto afreed. ,,Een Renault 5 en ik raakte hem vol. De auto werd meters meegesleurd. Als je dan een moeder met twee kindjes ongeschonden uit ziet stappen, is de opluchting groot."

Ook Ben de Bruijn (76) wil zijn biljartkeu wel even parkeren voor een praatje. Dik twintig jaar was hij net als Van Eck machinist. Daar ging een flinke opleiding aan vooraf. ,,Tegenwoordig rijden ze binnen een jaar zelfstandig maar destijds duurde het vijf tot zes jaar voor je alleen een elektrische locomotief mocht besturen."

Er kwam dan ook heel wat meer bij kijken dan tegenwoordig, vertelt De Bruijn. ,,Eigenlijk had je maar één taak. De trein op tijd van A naar B brengen. Maar er ging natuurlijk wel eens wat kapot. Nu bellen ze een monteur maar destijds moest je het samen met de conducteur zelf oplossen. Zo stond ik een keer met een kapotte luchtslang stil midden op de Moerdijkbrug. Als je het niet gerepareerd kreeg, moest je naar het dichtstbijzijnde spoorsein lopen. Soms wel een kilometer verderop. Daar hing dan een telefoon."

Lastige klanten

Werken op het spoor is ook omgaan met lastige reizigers, weten ze allebei. Die keer dat Van Eck een laveloze man onder het bloed in zijn trein had zitten. ,,Bij Beukenlaan heb ik toen maar gezegd dat hij moest overstappen. Tegen de tijd dat ie in de gaten had dat er helemaal geen andere trein stond, was ik al weg."

En zo kunnen de twee nog wel even doorgaan. Over de machinist die wat chique volk naar de opening van het nieuwe station Heeze moest brengen. Van Eck: ,,Dat waren ze echter even vergeten te vertellen dus die man reed het nieuwe station keihard voorbij, om te stoppen bij het oude station een kilometer verderop."