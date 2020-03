De troostende kracht van Bachs muziek

Mijn eerste en waarschijnlijk voor altijd meest bijzondere ervaring met Bach speelde in mijn tienerjaren. Ik ben van 1956, een periode dat er bij de meeste gezinnen alleen beneden in de woonkamer een platenspeler stond. Ík had het voorrecht van een oude radiokast met daarboven een draaitafel op mijn eigen kamer. De plaat die ik ontelbare malen heb gedraaid was het concert voor twee violen en strijkers in D van Bach. Die muziek - en dan met name het langzame deel - vertaalde de niet te bevatten roerselen van een gevoelige tienerziel. De uitvoering was van de violisten Josef Suk, Ladislav Jasek en het Praags Kamerorkest o.l.v. van Vaclav Smetacek, een opname uit 1962 van Supraphon, gekocht bij V&D, de allereerste lp die ik de mijne mocht noemen. Het mooie langzame deel duurde in de uitvoering van Suk en Jasek zeven heerlijke minuten.