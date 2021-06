De veelzeggende schoonheid van een scheur

Nee, een retrospectief is het niet; daar is ie nog veel te jong voor (grijns) en nee, een keurig chronologisch opgebouwde expo is het ook niet; daar ie veel te veel punk voor (nog een grijns). Hoe hij zijn tentoonstelling ‘Reconnect’ dan zou willen omschrijven? ‘Een dwarsdoorsnede van mijn werk’. Hij heeft vijf zalen van het Centraal Museum Utrecht tot zijn beschikking en elke ruimte heeft hij een eigen karakter meegegeven. En dat karakter, daarmee bedoelt hij zijn verschillende manieren van werken.

Nieuwe inzichten

Want Joost van Bleiswijk is er een van het werken, écht werken, doen, knutselen, niet te veel praten alsjeblieft, lekker zweten ook, om zo weer tot nieuwe inzichten te komen. ,,Het zit niet in mij om één ding te doen en daar heel lang mee bezig te zijn. Ik heb een vrij korte spanningsboog (lach). Ik moet snel weer verder; dóór, op naar het volgende. Dan moet er weer iets nieuws komen.”

Vijf verschillende werkmethodes laat hij dus zien. Methodes die hij in de loop der jaren heeft ontwikkeld. De eerste zaal noemt hijzelf een schets- of ideeënkamertje. Dan volgt een ruimte met ‘Screw No Glue’; de objecten die allemaal in elkaar geschoven zijn; komt geen schroef, lijm of spijkertje aan te pas. Mooi detail: De eerste stoel die hij op die manier maakte, in 2004 alweer, is in de collectie van het Centraal Museum Utrecht opgenomen.

Klein vergeeld tekeningetje

,,Leuk is dat in diezelfde periode ik ook heel graag het beroemde dressoir van Gerrit Rietveld wilde maken, met die nieuwe werkmethode. Ik wilde met ‘Screw No Glue’ het gevoel van die kast overbrengen… En dat is mijn lage dressoir geworden. Mooi is dat het museum heel veel werk van Rietveld in de collectie heeft en ik werken kon uitkiezen om bij mijn objecten te laten zien. Ik heb een heel vroege werktekening van Rietveld, van dat dressoir, gevonden. Zo’n prachtig, klein, vergeeld tekeningetje. Die hangt nu bij mijn kast. Mooi man.”

Daarna volgen de zalen met ‘Sketch’, ‘Ripped and Teared’ en tot slot ‘Punk’. En, ja, elke zaal krijgt zijn eigen muziek, althans, een filmpje met daarbij muziek.

Quote Een kras. Vinden mensen ook vreselijk. Dat snap ik niet. Joost van Bleiswijk, Vormgever

Het werk van Joost van Bleiswijk is nooit verzonnen. Het komt altijd voort uit het maken, het doen. Als hij iets doormidden scheurt, dan kan hij genieten van de prachtige lijnen die zijn ontstaan. Die lijnen moet je dus beslist níet recht gaan knippen of zo, maar juist benadrukken. ,,Een kras. Vinden mensen ook vreselijk. Dat snap ik niet. Maak meer krassen denk ik dan, zodat het een mooi patroon wordt.”

Materiaal en werkbank

Die handigheid en het als vanzelf kunnen omgaan met materialen, dat zit in hem. Waarschijnlijk doorgegeven door zijn vader, handvaardigheids- en tekenleraar, met een zolder vol materiaal en een werkbank. Kon kleine Joost fijn knutselen. ,,Het zit in m’n dna. Als ik iets moet doen, dan kijk ik goed en dan denk ik dat ik het wel op kan lossen.” Weids gebaar: ,,Dit atelier hebben we ook helemaal zelf gemaakt.”

Ja, er zitten verschillen in wat hij destijds - rond 2003 - deed en nu. ,,Toen maakte ik uitgebreid studie van - bijvoorbeeld - ‘de kandelaar’. Haalde er de hele geschiedenis bij, deed meerdere vormstudies, plaatjes, vergelijken, dikke boeken; om dat uiteindelijk samen te voegen in ‘dit is dé kandelaar’. Dat heb ik nodig gehad om te weten wat iets is, om een zo’n duidelijk mogelijk beeld neer te zetten.” Later laat hij die dingen los. ,,Het is net als een kunstschilder, die eerst realistisch moet werken voor hij toe is aan abstract werk.”

Een klok

Als hij moet kiezen tussen een lamp en een stoel, dan kiest hij voor het eerste. Maar komt daar rap op terug: ,,Mag het ook een klok zijn? Waarom? Omdat ik het mooi vind als de functie van een object ondergeschikt raakt aan de vorm.” En ja, dat is ook best wel punk.

Joost van Bleiswijk, Reconnect. Centraal Museum Utrecht, Agnietenstraat 1. Di t/m zo van 11-17 uur. Van 3/7 - 7/11.

Volledig scherm Joost van Bleiswijk. © Kees Martens/DCI Media