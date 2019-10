De vijf kilometer voelt voor Wouter (18) uit Valkenswaard als een hele marathon

Een ding weet Wouter ter Brake (18) uit Valkenswaard nu al. Komende maandag ligt hij de hele dag in bed om uit te rusten van zondag. Hij loopt dan de vijf kilometer, onderdeel van de marathon van Eindhoven. Vijf kilometer die voor Wouter voelen als een complete marathon omdat hij lijdt aan de spierziekte Thomsen myotonie. Een erfelijke aandoening die zorgt voor stijfheid in de spieren na een inspanning, een lange periode van rust of een schrikreactie. ,,Als je Wouter van achter een duw geeft valt hij om als een plank”, vertelt zijn moeder Hetty. ,,Zijn spieren verstijven en hij kan zich dan niet opvangen.”