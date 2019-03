De Wachtkamer: documentaire en theater over borstkanker

De Wachtkamer is gebaseerd op haar eigen ervaringen. ,,Ik kreeg in 2017 de diagnose agressieve borstkanker”, vertelt Kim Don. ,,Ineens stond mijn hele leven op zijn kop. En dat van de mensen om me heen. Je wordt geconfronteerd met iets waarmee je niet weet om te gaan. Ik was bang, verdrietig, wanhopig.” Ze onderging talloze chemokuren en bestralingen. ,,Probeerde me groot te houden maar van binnen was het een chaos met allerlei emoties, twijfels en vragen. Ik hield me groot omdat ik bang was anders gek te worden. Maar bleef daardoor ook erg alleen.”