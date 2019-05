De wereld verbeteren in ‘verborgen’ buurttuintje in Eindhoven

EINDHOVEN - Buurtmoestuin ‘De Verborgen Hof’ kreeg een stimuleringsprijs van 1000 euro van de gemeente Eindhoven. Sinds augustus 2017 groeit gestaag een oase van positiviteit in het stukje land dat verscholen ligt achter de huizen van de Zebra-straat, Giraffestraat en het Arnaudinaplein in Tivoli.

Miranda Delhaes is een van de drijvende krachten die, samen met buurtgenoten, de ‘verborgen’ moestuin in Tivoli tot een paradijsje maakte. Ze toont foto’s van de machine die het onkruid van het veldje haalde. ,,Dit is nog maar anderhalf jaar geleden en kijk eens hoe het er nu bij ligt.” Bijen en hommels dwarrelen boven de aardbeienbloesems. Doorgeschoten boerenkoolplanten hebben kruinen van gele bloemen, waar insecten hun nectar komen halen.

,,In de natuur komen geen rechthoekig afgebakende stukken land voor. Daarom hebben we de tuin met ronde vormen ontworpen. We hebben de paden bij toeval in de vorm van Nederland aangelegd. Je zou kunnen zeggen dat we op dit terras ter hoogte van Maastricht zitten”, vertelt ze.

Muggen

,,Je ervaart hier dat de natuur zich niet laat dwingen. We weten dat het niet goed gaat met de aarde. Door intensieve landbouw en veeteelt raakt de bodem uitgeput en verdwijnt de diversiteit aan planten en insecten. Planten die op uitgeputte grond groeien hebben minder voedingswaarde. Deze tuin wil een voorbeeld zijn voor hoe het ook kan. Kleinschaligheid is een van de oplossingen voor de verminderde biodiversiteit. We laten de kinderen uit de buurt zien hoe planten en insecten elkaar nodig hebben.” Delhaes wijst op de vijver waar muggen hun eitjes kunnen leggen. ,,Muggen zijn het basisvoedsel voor andere insecten en vogels. Dit soort kennis wil ik graag aan buurtkinderen doorgeven want zij hebben de sleutel van onze toekomst in handen.”

Delhaes straalt rust en vastberadenheid uit. ,, Alle kleine stapjes samen, maken een grote sprong voorwaarts. Iedereen die in de eigen tuin een stukje natuur terugbrengt, draagt bij aan een schuilplaats voor vogels, vlinders en bijen. Voor inspiratie en advies, is iedereen van harte welkom in onze tuin.”

De duizend euro zal onder andere besteed worden aan tuinkruiden en planten die lastig zelf op te kweken zijn.