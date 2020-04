De werkelijke tol van het virus in Oost-Brabant: sterfte verzesvoudigd

Neem bijvoorbeeld Uden. In de eerste maanden van dit jaar stierven er in deze gemeente met 41.000 inwoners gemiddeld 6,2 personen per week. In de week dat premier Rutte de natie toesprak om iedereen ervan te doordringen hoe ernstig de situatie was, noteerde Uden al 18 sterfgevallen. Dit cijfer schoot een week later omhoog naar 42 en vlakte twee weken geleden af op 38.