De wolf is terug en wordt nu al verguisd, maar ook bewonderd

Ja, hij heeft grote, scherpe hoektanden en een enorme bijtkracht. Maar verder beschikt de wolf nauwelijks over echte wapens. Het dier is klein en licht en puur fysiek kan hij zijn favoriete prooien – groter dan hemzelf – niet de baas. Maar wie niet sterk is, moet slim zijn. De wolf is een roedeljager. Wie zo’n jacht ziet - in films of een van de YouTube-video’s over de populatie in het Amerikaanse Yellowstone – raakt blijvend gefascineerd.