De wondere wereld die bowls heet in Eindhoven

EINDHOVEN - In de pauze tussen twee partijtjes bowls - niet te verwarren met een fruitig glaasje bowl in de kantine van een bowlingcentrum - wil Hedy van den Tillaart een appeltje gaan schillen. Ze zwaait rechts zo enthousiast met haar mesje dat links de Elstar uit haar hand valt.

Zo’n dag dus. Het begon er vanochtend al mee dat de autopapieren niet in de auto lagen. Dus Hedy terug naar huis om haar man te vragen waar die ze had liggen. Was ‘ie net met de hond weg.

Niet gek dus dat ze er vandaag niks van bakt. Bowls vereist opperste concentratie en een gelukzalige gemoedsrust. Hedy zucht echter: ,,Ik heb al een paar keer uitgegooid.” Dat wil zeggen dat haar bowl de baan uit rolde. ,,Gebeurt me bijna nooit.”

We zijn in Eindhoven in een hal genaamd Aan De Meet. Hij is gebouwd door de nazaten van de handboogschutterij die al in 1864 het licht zag onder de ronkende naam Ons Vergenoegen In Oranje. Zo oud zijn de huurders van Bowls Club Eindhoven bij lange na niet. Jaar van oprichting: 2001.

Bowls laat zich als precisiesport vergelijken met curling en jeu-de-boules. Het leuke aan bowls is dat de bollen niet rond zijn, maar afgeplat, waardoor ze tijdens het rollen omvallen en hun baan aldus als een curve richting het doelballetje afleggen. Dat ding aan de andere kant van de groene mat heet de jack. Er staat een skip bij die aanwijzingen doorgeeft aan zijn speler.

Spelers kunnen hun eigen bowl uitkiezen. De ene is net wat platter en zwaarder dan de andere. Ze dragen klinkende namen als de Henselite Tiger of de Drakes Pride Advantage of de Thomas Taylor Ace. Klinkt allemaal very English en het perfide Albion is dan ook de bakermat van bowls. Nog altijd valt tegen de Britten niet op te boksen. In Frans Smulders en Frans Roberts heeft Bowls Club Eindhoven twee klasbakken. Bij de pairs werden ze vorig jaar nog Nederlands kampioen. Maar Roberts kent zijn meerderen: ,,Als we aan een WK meedoen, vorig jaar nog in Australië, is het als opvulling.”

Groot is bowls is niet in Nederland. Een paar duizend beoefenaars, hooguit. Maar ze geven zich er ook in Oss, Tilburg, Breda en Bergen op Zoom met veel vergenoegen aan over.

Bowls is geen bejaardensport

Bowls Club Eindhoven telt 32 leden. Dat zijn er ooit meer geweest. Ze oefenen elke dinsdagmiddag, wat verklaart waarom gepensioneerden in overtal zijn. Maar zeg niet tegen Jan Kraker, secretaris van de club, dat bowls een bejaardensport is. ,,Hoho, in de bejaardenhuizen spelen ze koersbal. Niet bowls.” Wel waar is het dat je tot op hoge leeftijd bowls kunt spelen. Kraker, ook alweer 77, bekent ruiterlijk ooit van een 92-jarige verloren te hebben. Toch kun je wel degelijk doodmoe van een middagje bowls huiswaarts keren. De coördinatie van hand en hoofd vergt veel van een mens.